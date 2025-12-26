Campania, conto alla rovescia per la Giunta Fico: sabato i nomi degli assessori

Dopo aver lasciato alle spalle la prima fase delle festività natalizie e a ridosso della convocazione del primo Consiglio regionale, il presidente della Regione Campania Roberto Fico è pronto a sciogliere le riserve sulla composizione della nuova Giunta regionale. L’annuncio ufficiale dei nomi è atteso per domani, sabato 27 dicembre, segnando di fatto il primo passaggio politico rilevante del nuovo mandato.

Concluse le ultime interlocuzioni e le necessarie limature tra le forze che compongono la maggioranza, Fico si appresta così a dare concretezza all’assetto di governo regionale, dopo la vittoria elettorale ottenuta nelle consultazioni del 23 e 24 novembre.

Secondo le indiscrezioni più accreditate, nella squadra di assessori dovrebbero trovare spazio figure di primo piano del panorama politico regionale e nazionale. Tra i nomi dati ormai per certi figurano Mario Casillo, già capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Gilda Sportiello, parlamentare del Movimento 5 Stelle, e Enzo Maraio, segretario nazionale del Partito Socialista Italiano.

Non è escluso, inoltre, un ritorno nell’esecutivo regionale di Fulvio Bonavitacola, ex vicepresidente della Giunta, il cui profilo resta al centro delle valutazioni del presidente.

La presentazione della Giunta consentirà a Fico di arrivare all’appuntamento con il primo Consiglio regionale con una squadra già definita, aprendo ufficialmente la nuova fase amministrativa della Regione Campania. Un passaggio cruciale che darà il via all’azione di governo e alla distribuzione delle deleghe strategiche.