Statale 106, scontro nel centro abitato: coinvolta un’auto della scorta di Gratteri

Un incidente stradale si è verificato nella giornata di Natale lungo la Strada Statale 106 Ionica, nel tratto che attraversa il centro abitato di Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro. Nel sinistro è rimasta coinvolta una delle vetture della scorta del procuratore di Napoli Nicola Gratteri.

Secondo quanto emerso, l’auto di servizio si è scontrata con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. L’impatto sarebbe avvenuto in seguito a una manovra azzardata: l’altra vettura avrebbe infatti svoltato a sinistra nonostante la presenza della linea continua, tagliando la traiettoria dell’auto della scorta.

A seguito dell’urto, entrambi i mezzi sono finiti contro il muretto di recinzione di un esercizio commerciale, coinvolgendo anche una terza automobile parcheggiata lungo la strada. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e il personale del 118, allertati immediatamente dopo l’accaduto.

Il bilancio è di tre feriti, tutti in maniera lieve: si tratta dei due uomini a bordo dell’auto di scorta e del conducente dell’altra vettura coinvolta. Nessuna conseguenza, invece, per il procuratore Gratteri, che viaggiava su un’altra auto del convoglio e che, come previsto dai protocolli di sicurezza, non è sceso dal veicolo, rimanendo costantemente informato sull’evoluzione della situazione e sulle condizioni dei feriti.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.