Camposano Buskers Festival, il 27 e 28 dicembre la città diventa palcoscenico a cielo aperto Il sindaco Francesco Barbato; “Noi riferimento territoriale”

Il Camposano Buskers Festival degli Artisti di Strada torna con la sua terza edizione e si prepara ad animare la città nei giorni 27 e 28 dicembre, inserendosi nel cartellone della rassegna regionale “Itinerari del Gusto e dell’Anima – Cultura, Natura e Sapori nei Borghi Campani”, finanziata dalla Regione Campania nell’ambito del Piano Strategico Cultura e Turismo 2025.

Il progetto è realizzato in forma intercomunale, con Scisciano Comune capofila, e coinvolge i Comuni di Saviano, Castello di Cisterna, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Camposano.

Dopo il grande successo della seconda edizione, la magia degli artisti di strada torna protagonista, trasformando Camposano in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il Festival si svolgerà tra Piazza Umberto I, Corso Vittorio Emanuele III e la Villa Comunale, cuore pulsante della città, che per due serate straordinarie si animerà di colori, musica e spettacolo. Artisti di strada, giocolieri, acrobati e musicisti daranno vita a performance coinvolgenti, capaci di stupire grandi e piccoli, creando un’atmosfera di meraviglia e condivisione. Un percorso gastronomico tra sapori e tradizioni accompagnerà il pubblico in un’esperienza completa, tra gusto, intrattenimento e socialità. Il Camposano Buskers Festival rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio, un’occasione per vivere la città, ritrovarsi in famiglia e condividere momenti di festa in un contesto curato e accogliente.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti, con inizio a partire dalle ore 19:30. La direzione artistica è affidata anche quest’anno al giornalista, project ed event manager Donato Alfani, che firma un evento ormai riconosciuto come un appuntamento di riferimento nel panorama metropolitano.

“Il Camposano Buskers Festival rappresenta il coronamento di un periodo festivo che abbiamo voluto costruire con grande cura e attenzione per il contesto urbano e per la qualità della vita dei cittadini. Camposano – dice il sindaco Francesco Barbato – si presenta come una città ordinata, pulita, green e sicura, illuminata da allestimenti scenografici che negli anni sono diventati una vera attrazione territoriale”.

“Un lavoro costante che ha trasformato queste iniziative in una tradizione consolidata, capace di reggere il confronto con realtà più grandi e storicamente attrattive come Salerno o Gaeta. Crediamo fortemente che i cittadini abbiano il diritto di vivere il Natale e i momenti di festa in famiglia, in una cornice che infonda gioia, serenità e senso di comunità. Eventi come questo non sono solo intrattenimento, ma occasioni di crescita, identità e condivisione per tutta la città”.