Benevento intitola una piazza a Bettino Craxi: alla cerimonia Mastella, Bobo Craxi e Maraio

Benevento rende omaggio a Bettino Craxi con l’intitolazione di una piazza al leader socialista. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Clemente Mastella, Bobo Craxi e il segretario nazionale del PSI Enzo Maraio, che ha sottolineato il valore simbolico dell’iniziativa per la storia del socialismo italiano e per il dibattito politico contemporaneo.

Secondo Maraio, negli ultimi anni la figura dell’ex presidente del Consiglio ha progressivamente riacquistato spazio e centralità nel confronto storico e politico, anche grazie al lavoro di studiosi, giornalisti e osservatori che hanno contribuito a una rilettura più ampia della sua esperienza politica. L’intitolazione della piazza rappresenta, nelle parole del segretario socialista, un segnale significativo che richiama temi come garantismo, europeismo, innovazione e modernizzazione del Paese.

Durante l’iniziativa è stato inoltre evidenziato il ruolo internazionale svolto dall’Italia negli anni della guida socialista, con il riferimento a momenti simbolici della politica estera nazionale e alla collocazione del Paese nel quadro delle relazioni atlantiche e del diritto internazionale.

Per i rappresentanti del PSI presenti alla cerimonia, l’omaggio a Craxi non assume il significato di una semplice commemorazione, ma intende rappresentare un punto di partenza per rilanciare nel dibattito politico contemporaneo alcune delle questioni considerate centrali per il futuro della sinistra riformista italiana.