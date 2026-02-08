La Comunità di Brusciano piange la morte del poeta Antonio Cerciello, detto “O’ Zuccariello”, vedovo della Signora Cordiolina Lisbo Parrella, venuto a mancare, ai suoi cari e a quanti lo conoscevano e lo volevano bene, nella notte dell’8 febbraio 2026 all’età di 83 anni.

Il sociologo Antonio Castaldo, dell’Istituto Europeo di Scienze Umane e Sociali, Iesus, nel ricordare lo stimato amico Tonino quale «buon padre di famiglia ed onesto lavoratore ed originale poetico cantore della cultura popolare bruscianese e della Festa dei Gigli nel segno di Sant’Antonio di Padova, i cui numerosi scritti attendono ora accurata raccolta da pubblicare e diffondere per le nuove generazioni», esprime a nome personale, familiare e di tutta la Comunità di Brusciano, le condoglianze all’intera famiglia Cerciello e Lisbo Parrella, ai figli Giuseppe Francesca e Milena; ai fratelli Vincenzo, Dirigente Sanitario di Fisica Medica presso Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale di Napoli e Pietro, alle sorelle, Francesca, Mena e Maria Grazia, già Funzionaria della Prefettura di Napoli, la nuora, il genero, pittore e docente, Luigi Porritiello, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti i quali affranti hanno dato il triste annunzio.

Con la organizzazione funebre della Genesi srl la camera ardente è stata allestita presso la Sala del Commiato in Via G. Amendola, 15 a Marigliano. La Funzione Religiosa sarà officiata lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 10.30 presso la Parrocchia di San Sebastiano Martire a Brusciano.