Sant’Oggi. Lunedì 9 febbraio si festeggia Santa Apollonia

Il 9 febbraio si ricorda Santa Apollonia. La sua morte è narrata nella Historia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea, in cui riporta una lettera indirizzata a Fabio di Antiochia di San Dionigi di Alessandria, testimone dei fatti inerenti alla cattura e all’uccisione di Santa Apollonia. Nell’ultimo anno dell’impero di Filippo l’Arabo, nonostante una tregua nelle persecuzioni anticristiane, nel 248 scoppiò ad Alessandria d’Egitto una sommossa popolare contro i cristiani. Molti furono catturati, flagellati e lapidati. Tra di loro fu presa anche l’anziana vergine Apollonia – fin dai più teneri anni educata nella religione cristiana – che fu violentemente percossa sulle mascelle tanto da perdere i denti; la tradizione in realtà riporta che subì la tortura attraverso l’estirpazione dei denti con una tenaglia. Fu poi acceso un rogo fuori dalla città, e la Santa fu minacciata di essere arsa viva se non avesse rinnegato la propria fede. La martire allora chiese di essere lasciata libera un istante e, ottenutolo, si lanciò rapidamente nel fuoco venendo incenerita. Sin dal primo Medioevo il culto per Santa Apollonia si diffuse rapidamente, prima in Oriente e poi in Occidente. È stata tale la devozione per la vergine alessandrina che si moltiplicarono i suoi denti-reliquie miracolosi, venerati dai fedeli e custoditi nelle chiese e oratori, al punto che papa Pio VI, molto rigido su queste forme di culto, fece raccogliere tutte quelle pseudo reliquie e, depostele in un bauletto che raggiunse il peso di circa tre chili, li fece gettare nel Tevere. A causa della tradizione agiografica Santa Apollonia è raffigurata con una tenaglia nella mano su cui si scorge un dente e con la palma del martirio. Nonostante fosse di età avanzata, nell’iconografia sacra è presentata in giovane età. È invocata dai fedeli che soffrono di malattie ai denti ed è patrona dei dentisti.