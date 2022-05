BAIANO. Ecco la truffa dei monili d’oro. In azione ladri che si spacciano per una nota gioielleria

Una nuova truffa a danno degli anziani viene perpetrata da qualche settimana a questa parte nell’area mandamentale: la truffa dei monili d’oro. Soggetti che sono veri maghi dell’inganno, che spacciandosi per un nota gioielleria di Baiano si presentano a casa degli anziani più indifesi chiedendo di consegnare i propri preziosi in oro perchè figlio o nipote gli ha dato loro l’incarico per ripulirli. Ma ad essere ripuliti sono gli anziani dai loro gioielli. Utilizzando il nome di una famosa gioielleria, ovvero la “Boccieri” di Baiano, riescono a farsi consegnare i monili. Fino ad oggi due di queste truffe sono andate in porto mentre la terza non ha convinto l’anziana a consegnare i propri preziosi e i ladri sono rimasti a mani vuote. Di questo nuovo modo di truffare i poveri anziani ne sono state immediatamente informate le forze dell’ordine che hanno avviato indagini in merito e svolgeranno nei prossimi giorni una campagna di sensibilizzazione proprio per informare gli anziani. La gioielleria “Boccieri” tiene a comunicare che, non è prassi dell’azienda recarsi a casa dei clienti e ritirare i preziosi, per cui bisogna diffidare da chi utilizza il loro nome e allertare immediatamente le forze dell’ordine.

