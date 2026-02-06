Avellino, Comunali 2026: Petitto (Forza Italia) rilancia l’unità del centrodestra e indica Laura Nargi come punto di partenza

AVELLINO – Il centrodestra avellinese accelera il confronto in vista delle elezioni comunali del 2026 e rilancia il percorso unitario per la scelta del candidato sindaco. A intervenire, alla vigilia di un nuovo vertice della coalizione, è il consigliere regionale di Forza Italia Livio Petitto, che sottolinea la necessità di arrivare rapidamente a una sintesi condivisa.

Secondo Petitto, il tavolo politico sta lavorando in un clima di collaborazione tra le diverse forze della coalizione, con l’obiettivo di presentarsi compatto all’appuntamento elettorale. «Il centrodestra – evidenzia – ha tutte le condizioni per costruire un progetto competitivo e credibile per la città, fondato sull’unità e su una proposta amministrativa chiara».

Nel dibattito interno alla coalizione, il consigliere regionale indica il nome di Laura Nargi come possibile punto di partenza del confronto politico: una candidatura, spiega, che potrebbe rappresentare una base di discussione per individuare la figura più adatta a guidare il progetto del centrodestra.

L’incontro tra i rappresentanti delle forze politiche è atteso nelle prossime ore e sarà decisivo per definire i prossimi passaggi del percorso elettorale. L’obiettivo dichiarato resta quello di arrivare a una scelta condivisa e di avviare con largo anticipo la costruzione del programma e della squadra che dovrà affrontare la competizione amministrativa del 2026.