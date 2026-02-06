Sanità e turismo, Fico: “Raggiunti i target PNRR, avanti con la riorganizzazione dei servizi regionali”

Prosegue il percorso di riorganizzazione della sanità territoriale in Campania, con il raggiungimento dei target previsti dal PNRR 2025. A comunicarlo è il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, nel quale sottolinea il lavoro coordinato tra struttura regionale, aziende sanitarie e livello nazionale per rafforzare l’accessibilità e la qualità dei servizi sanitari.

Secondo quanto evidenziato dal governatore, gli interventi messi in campo puntano soprattutto a migliorare la prossimità dell’assistenza, rendendo più efficiente la rete territoriale e garantendo risposte più rapide ai cittadini. Un processo che, ha spiegato Fico, richiede continuità, programmazione e responsabilità amministrativa, elementi ritenuti centrali nella definizione delle politiche regionali.

Nel medesimo intervento, il presidente ha fatto riferimento anche alle decisioni riguardanti l’Agenzia Campania Turismo. Dopo l’annullamento dell’avviso pubblico per la nomina del direttore generale, la Regione ha deciso di rinnovare la gestione commissariale, scelta motivata dall’esigenza di assicurare continuità amministrativa e accompagnare il processo di riorganizzazione degli enti regionali.

L’azione dell’amministrazione regionale, ha concluso Fico, resta orientata alla definizione di scelte strutturali capaci di coniugare programmazione e interventi operativi, con l’obiettivo di rafforzare i servizi pubblici e rispondere alle esigenze dei cittadini campani.