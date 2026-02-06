Caserta, controlli antincendio: sequestrato un locale per eventi nel centro città

Nei giorni successivi alla tragedia di Crans-Montana, in Svizzera, dove a Capodanno hanno perso la vita 41 giovani nell’incendio del locale Le Constellation, le Prefetture italiane hanno intensificato i controlli antincendio nei locali e nelle attività commerciali affollate.

Nell’ambito di questi controlli, a Caserta la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno sequestrato un locale per eventi situato nel centro cittadino. Durante l’ispezione, condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura e dal Gruppo della Guardia di Finanza di Caserta, è stata riscontrata l’assenza totale di estintori obbligatori per legge. Le violazioni sono state poi approfondite dai Vigili del Fuoco.

Sempre nell’ambito degli stessi controlli, sono state elevate sanzioni amministrative a due altri locali, uno a Caserta e l’altro a San Nicola la Strada. Inoltre, il Questore di Caserta ha disposto la sospensione della licenza di un bar a Villa Literno, noto come ritrovo di pregiudicati.

Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire situazioni di rischio nei locali pubblici.