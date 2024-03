AVELLA. Screening della Mammella e della Cervice Uterina: Un’Opportunità per la Salute delle Donne

Nella provincia di Avellino, un importante servizio di screening per la prevenzione dei tumori al seno e del collo dell’utero sarà disponibile per i residenti il prossimo sabato 6 aprile presso il Comune di Avella, in Piazza Municipio, dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

L’iniziativa, promossa dalle autorità sanitarie locali, offre ai cittadini la possibilità di sottoporsi gratuitamente a due importanti esami di screening: la mammografia per le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni e il Pap test per le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni.

La prenotazione per entrambi gli esami è necessaria e può essere effettuata tramite WhatsApp al numero 333 884 7353. È sufficiente indicare nome, cognome, età e specificare quale esame si desidera prenotare. Successivamente, verrà inviato un messaggio di conferma con l’orario dell’appuntamento.

Per garantire una corretta organizzazione e massimizzare l’efficacia degli screening, sono disponibili un massimo di 25 prenotazioni per ciascun esame. È importante notare che non è possibile prenotare l’esame per coloro che hanno già effettuato una mammografia con l’ASL di Avellino nei due anni precedenti, o un Pap test nei tre anni precedenti.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare il numero di telefono fisso 0818259320, attivo la mattina dalle 11.00 alle 13.00. Tuttavia, si ricorda che per prenotare è necessario inviare un messaggio su WhatsApp al numero 333 884 7353.

La partecipazione agli screening è fondamentale per la prevenzione e la diagnosi precoce di patologie importanti come il tumore al seno e il tumore del collo dell’utero. Grazie a queste iniziative, le donne dei comuni della provincia di Avellino, compreso Avella, hanno l’opportunità di tutelare la propria salute e ricevere assistenza medica tempestiva e di qualità.

L’invito è rivolto a tutte le donne della provincia di Avellino: non lasciate che il timore o l’incertezza vi tratteniamo, approfittate di questa opportunità per la vostra salute e il vostro benessere. La prevenzione è il primo passo verso una vita sana e piena.