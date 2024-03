Celebrazione del Venerdì Santo a Quindici (AV): Un ricco programma di devozione e tradizione

Nel comune del Vallo di Lauro, Quindici, situato tra le colline della verde irpinia, tutto è pronto per la celebrazione del Venerdì Santo. La Proloco locale, in stretta collaborazione con l’Azione Cattolica e il rispettato parroco don Vito Cucca, ha preparato un programma ricco di devozione e tradizione per commemorare questo giorno sacro.

Il Venerdì Santo è una giornata carica di significato per la comunità di Quindici, poiché rappresenta il momento culminante della Settimana Santa, dedicato alla passione, morte e sepoltura di Cristo. Sin dalle prime luci dell’alba, le strade del paese si animano di cortei composti da uomini e donne devoti, che portano in processione i simboli della Passione di Cristo. Tra questi, spiccano due croci di legno adornate con simboli sacri e un drappo bianco con la scritta INRI. Donne e uomini vestiti con saio e cappuccio bianco si uniscono in preghiera, intonando i “Canti della Via Crucis”, accompagnando i simboli sacri lungo il percorso.

Le processioni, conosciute localmente come i “Biancovestiti”, si dirigono verso i Santi Sepolcri dei comuni circostanti, tra cui Pago del Vallo di Lauro, Taurano, Moschiano e le frazioni di Quindici e Lauro. Queste antiche tradizioni risalgono al XIII secolo, quando i racconti dei crociati tornati dall’Oriente iniziarono a diffondere la storia della vita di Gesù. Le processioni e le rappresentazioni sacre, intrise di storia e devozione, sono diventate parte integrante della cultura e della spiritualità della comunità locale.

Le chiese di Quindici e delle località circostanti sono già state preparate per accogliere i fedeli durante questo periodo di preghiera e riflessione. I tradizionali “sepolcri” sono stati allestiti con cura, pronti a ospitare i momenti di adorazione e meditazione dei fedeli.

Inoltre, domenica 31 marzo, presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie, l’Azione Cattolica presenterà la Passione di Cristo, offrendo ai fedeli un’opportunità ulteriore per immergersi nel significato e nel messaggio della Pasqua.

Questo fine settimana pasquale a Quindici si annuncia dunque come un momento di profonda fede e devozione, in cui la comunità si unisce per commemorare la Passione di Cristo e rinnovare il proprio impegno spirituale. Che sia un’occasione di pace e riflessione per tutti i partecipanti, celebrando insieme la forza della tradizione e della spiritualità cristiana.