Mugnano del Cardinale (AV). Il Dottor Caruso a Milano guida un’innovativa visione integrata della Medicina Cinese: Unione di Tradizioni per la Salute e il Benessere Universali

Il dottor Filomeno Caruso ha recentemente avuto l’opportunità di concludere i lavori di un importante incontro bilaterale tra l’Associazione Nazionale di Medicina Tradizionale Cinese e l’Istituto Cinese di Medicina Tradizionale, insieme a eminenti figure come il Presidente Chunbiao Guo e il Presidente Jianan Guo, accompagnati dai Consoli Cinesi Ren Wu e Yao Liangjun, oltre al Presidente del Commercio Cinese Chen Shifu. La delegazione della Comunità Economica Europea, guidata dall’Europarlamentare Angelo Ciocca, ha partecipato attivamente, dimostrando un forte interesse per la valorizzazione della medicina cinese.

L’incontro si è tenuto nella suggestiva cornice della Casa della Cultura Cinese a Milano, nel cuore della Chinatown Milanese. Il dottor Caruso ha avuto l’onore di parlare dell’importanza dei luoghi storici e culturali della provincia, come il mandamento baianese, l’anfiteatro romano di Avella, il Santuario di Santa Filomena, il Castello di Bisaccia e il museo etnografico di Aquilonia. Ha invitato i presenti a visitare questi luoghi straordinari, ricchi di storia e tradizione.

Durante il suo intervento, il dottor Caruso ha condiviso una visione di unità tra le diverse tradizioni mediche del mondo. Ha citato Confucio, sottolineando il concetto di “Una Sola Famiglia sotto un unico Cielo”, e ha ribadito l’importanza di promuovere la collaborazione e la condivisione tra le diverse pratiche mediche.

Ha richiamato le parole di grandi maestri come Ippocrate, Hua Tuo e Samuel Hahnemann, evidenziando la convergenza tra la medicina cinese, l’omeopatia e la medicina occidentale. Ha sottolineato l’importanza della medicina preventiva e della promozione del benessere psicofisico, mettendo al centro la salute della persona.

Infine, il dottor Caruso ha sottolineato la necessità di promuovere una medicina centrata sulla persona e di adottare politiche che favoriscano l’accesso universale alle cure mediche. Ha invitato tutti i presenti a lavorare insieme per unire le diverse tradizioni mediche e per garantire a tutti un futuro di salute e benessere.

L’incontro a Milano ha rappresentato un’importante occasione per promuovere la collaborazione e lo scambio tra le diverse culture e tradizioni mediche. È un passo verso un futuro in cui la medicina sarà davvero globale, unita nel suo impegno per la salute e il benessere di tutte le persone, ovunque nel mondo.

Clicca qui per vedere come la stampa cinese ha riportato l’evento