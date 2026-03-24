Avella, Tonia Caruso lascia la maggioranza: “Scelta di responsabilità, non ci sono più le condizioni”

Scossone politico nel Consiglio comunale di Avella, dove la consigliera Tonia Caruso ha annunciato ufficialmente la sua uscita dalla maggioranza dopo quasi cinque anni.

Una decisione maturata nel tempo e formalizzata oggi attraverso un documento presentato in aula, con cui Caruso ha spiegato le ragioni della rottura.

“Divergenze profonde su metodo e visione”

Nel suo intervento, la consigliera ha parlato di un progressivo allontanamento politico:

«Nel tempo sono emerse divergenze sempre più profonde, non soltanto su singoli provvedimenti, ma sul metodo, sul rispetto dei ruoli e sulla visione politica complessiva».

Un passaggio che evidenzia una frattura non episodica, ma strutturale, legata al modo di intendere l’azione amministrativa.

“Venuto meno anche il rispetto”

Tra le motivazioni della scelta, anche questioni personali e istituzionali:

«Si è aggiunta, in più occasioni, una mancanza di rispetto nei confronti della mia figura istituzionale e personale, che non posso né ignorare né accettare».

Parole che segnano un punto di non ritorno nel rapporto con la maggioranza.

“Ho scelto il dialogo, ma non è bastato”

Caruso ha ripercorso anche il proprio atteggiamento negli anni:

«Forse questa scelta avrei dovuto compierla prima. Tuttavia, il senso di responsabilità mi ha portato a rimanere, nella convinzione che il dialogo e il confronto potessero ancora rappresentare una strada percorribile».

Una permanenza motivata dalla volontà di evitare tensioni e rispettare l’impegno assunto con i cittadini.

“Una scelta per dignità e coerenza”

Oggi, però, la decisione definitiva:

«Non vi sono più le condizioni per proseguire questo percorso. Quando viene meno il rispetto, viene meno anche la base su cui costruire qualsiasi collaborazione politica seria e credibile».

La consigliera ha voluto chiarire il senso politico del gesto:

«La mia non è una scelta contro qualcuno, ma a favore della dignità del ruolo che ricopro e dei valori in cui credo».

Il futuro: impegno autonomo

Nonostante l’uscita dalla maggioranza, Caruso conferma la volontà di proseguire il proprio impegno amministrativo:

«Continuerò con responsabilità, autonomia e spirito costruttivo, nell’esclusivo interesse dei cittadini».

Nuovi equilibri in Consiglio

La decisione apre ora nuovi scenari politici ad Avella, con possibili ripercussioni sugli equilibri della maggioranza e sull’azione amministrativa dei prossimi mesi.

Un passaggio destinato a segnare la vita politica cittadina, in un momento già delicato per gli assetti locali.