AVELLA. La Pineta del Fusaro ripulita e pronta ad essere data in gestione

La bellezza e la tranquillità della Pineta Fusaro di Avella si aprono a nuove opportunità per i visitatori e i gestori locali, grazie all’iniziativa del Comune di Avella. Dopo mesi di lavoro per installare una serie di attrezzi ginnici all’interno della pineta, l’area è ora pronta ad accogliere residenti e turisti in cerca di svago e relax.

L’installazione degli attrezzi ginnici ha arricchito ulteriormente l’offerta ricreativa della Pineta Fusaro, rendendo il luogo ideale per chi desidera mantenersi attivo all’aria aperta. Questi attrezzi consentono a chiunque di svolgere esercizi fisici, promuovendo uno stile di vita sano e attivo.

Ma l’attenzione del Comune di Avella non si ferma qui. Per garantire la gestione efficiente dell’area, è in fase di preparazione un bando per concedere in gestione l’area attrezzata a operatori locali interessati. Questa iniziativa mira a creare un ambiente accogliente per i visitatori, specialmente durante la stagione estiva quando la zona montana offre un rifugio dal caldo estivo.

La Pineta Fusaro è una destinazione popolare per coloro che cercano una pausa dalla vita quotidiana e desiderano trascorrere del tempo immersi nella natura. Con l’aggiunta degli attrezzi ginnici e la prossima possibilità di gestire l’area, il Comune di Avella sta rendendo questa oasi ancora più invitante per le famiglie, gli amanti della natura e i turisti giornalieri.

Questo progetto rappresenta un passo avanti nella valorizzazione delle risorse locali, promuovendo il benessere fisico e la fruizione della bellezza naturale di Avella.