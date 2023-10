AVELLA. Chiara Cacace interviene sul marchio De.Co.: “Occorre esaminare innanzitutto le cause della carenza della produzione delle nocciole e della loro scarsa qualità degli ultimi anni”

La consigliera comunale Chiara Cacace ha sollevato importanti preoccupazioni riguardo alla questione della Designazione Comunale (De.Co) in un momento in cui molte aziende agricole stanno affrontando sfide significative. Cacace ha sottolineato l’importanza di adottare un approccio più attento alle difficoltà attuali degli agricoltori e ha proposto un tavolo tecnico per esaminare le cause di una raccolta carente e spesso produttiva di prodotti deteriorati.

