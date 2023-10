AVELLINO. Investimento al Corso Europa di pedone, il comunicato delle segreterie regionali della FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI UGLFNA FAISA CISAL

L’incidente avvenuto oggi in corso Europa ad Avellino, secondo le prime indagini, sarebbe stato frutto di una drammatica fatalità.

Infatti, sembrerebbe che una donna, nell’attraversare la strada velocemente dopo essere uscita dalla propria vettura, è stata purtroppo investita da un autobus dell’Air che procedeva in direzione via Roma.

Non vi sono ancora riscontri certi rispetto alle condizioni di salute della donna alla quale vanno i migliori auguri da parte delle Organizzazioni Sindacali per una rapida ripresa.

È evidente che bisognerà attendere l’esito dei rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Allo stesso modo Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Uglfna e Faisa Cisal esprimono solidarietà all’autista dell’autobus, fortemente provato per l’accaduto, sottolineando le grandissime responsabilità che i conducenti assumono, per loro stessi e la collettività, nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni.

Anche per questo è necessario assicurare maggiori tutele al personale autista, molte volte oggetto di ingiustificate aggressioni verbali e talvolta anche fisiche.

È indispensabile inoltre garantire la sicurezza ad ogni livello e in tutti gli ambiti, predisporre tutte le misure possibili, nel caso di specie per la viabilità, per arginare gli incidenti che mettono a repentaglio l’incolumità di cittadini, utenti e lavoratori.

Le Segreterie Regionali