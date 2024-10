Al Vulcano Buono di Nola 10 nuove aperture, un parco giochi gratuito e un teatro olografico unico in Italia Investito mezzo milione di euro sulla sicurezza interna ed esterna

NOLA – Il Vulcano Buono tra presente e futuro: investimenti e nuove strategie per lo sviluppo del business e del territorio. Il Direttore, Guglielmo Cirillo, ha definito i prossimi step di crescita e i progetti che impatteranno sullo sviluppo dell’area nolana. All’orizzonte ci sono 10 nuove aperture all’interno della galleria commerciale, tra esse anche alcuni marchi internazionali che hanno deciso di puntare sul Vulcano Buono.

“Le aperture comportano nuove assunzioni per il personale dei punti vendita, normalmente reperite sul territorio – ha spiegato Cirillo -. Il futuro prossimo del Vulcano Buono e il suo impatto sull’area nolana può essere definito attraverso alcuni punti specifici. La creazione di una nuova playground (un parco giochi con ingresso gratuito) di 1800 metri quadrati, a disposizione delle famiglie che visiteranno il centro ma anche che vorranno semplicemente far trascorrere ore di divertimento ai propri figli. E’ prevedibile che questo tipo di utenza provenga dalle aree del territorio nolano, un territorio a cui il Vulcano guarda con grande attenzione, consapevole di ciò che strutture come la nostra devono puntare a diventare. Ovvero una sorta di experience dedicata alle famiglie, dove è possibile vivere momenti di divertimento e di shopping. In questa direzione si inquadra la creazione di un’area di 5mila metri quadrati, con all’interno piste da boowling, “Laser Game” e “Hyperspace Trampoline Park” (primo format in Campania). Ma anche la realizzazione del parco gonfiabili più grande d’Europa, che occuperà circa 4mila metri quadrati. Grande attenzione anche alla sicurezza, con un investimento di mezzo milione di euro per la videosorveglianza totale sia esterna che interna, che ha comportato il sostanziale azzeramento delle criticità denunciate nei parcheggi. Luoghi sempre più vivibili e con opportunità uniche, come le colonnine di ricarica Tesla per le auto elettriche. Infine, sempre all’esterno della struttura, stiamo per inaugurare il primo teatro olografico in Italia, che consentirà ai visitatori di vivere un’esperienza tridimensionale attraverso un viaggio emozionante”.