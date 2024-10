Italia D’Acierno nuova Segretaria della CGIL di Avellino: le congratulazioni del Partito Democratico

Avellino – Il Partito Democratico Irpino ha espresso le proprie congratulazioni e il suo augurio di buon lavoro a Italia D’Acierno, neoeletta Segretaria Generale della CGIL di Avellino. In una nota diffusa dalla segreteria provinciale, il partito ha voluto sottolineare l’importanza di questa nomina per il futuro del sindacato e della tutela dei lavoratori sul territorio.

Nel messaggio, il PD di Avellino ha colto l’occasione per ringraziare anche il precedente segretario, Franco Fiordellisi, per l’impegno profuso durante il suo mandato. Il partito ha riconosciuto il contributo fondamentale di Fiordellisi nella difesa dei diritti dei lavoratori e nella promozione di iniziative per la crescita della comunità irpina.

Con l’elezione di D’Acierno, il Partito Democratico esprime fiducia in una continuità di impegno nella difesa dei diritti dei lavoratori e nel miglioramento delle condizioni sociali ed economiche della provincia. Nella nota, si sottolinea l’importanza di costruire una forte collaborazione tra il sindacato e le forze politiche locali per creare una rete di protezione e sostegno per i lavoratori e per l’intera comunità.

“La strada che abbiamo davanti è impegnativa, ma solo lavorando insieme possiamo raggiungere risultati significativi”, conclude il comunicato, che riafferma la volontà del Partito Democratico di Avellino di lavorare al fianco della nuova Segretaria per il benessere e il futuro dei cittadini irpini.