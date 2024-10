Tragedia: 14enne muore schiacciata da un autobus fuori scuola

Una ragazzina di 14 anni ha perso la vita nel pomeriggio a Piacenza, travolta da un autobus fuori dalla scuola. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara, ma sembra che la giovane, che frequentava un istituto superiore, stesse cercando di raggiungere il mezzo di corsa, proprio mentre questo stava ripartendo dopo aver caricato altri studenti.

La ragazza sarebbe scivolata sotto l’autobus in manovra, morendo sul colpo. I soccorsi del 118, supportati dall’elisoccorso decollato da Brescia, sono intervenuti immediatamente, ma per la giovane, di origine straniera, non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando per fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto.