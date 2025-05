SOSPENSIONE LINEA NAPOLI–BAIANO, COLUCCI (FI): “BASTA PENALIZZARE I CITTADINI, SERVE UN PIANO SERIO E CONDIVISO”

Il Responsabile del Mandamento baianese degli azzurri: “Non possiamo accettare che la soluzione ai problemi infrastrutturali sia, ancora una volta, il sacrificio dell’utenza. Il diritto alla mobilità va garantito, non interrotto.”

Baiano, 20 mag – Il responsabile del Mandamento baianese di Forza Italia, Antonio Colucci, interviene contro la prevista sospensione della linea ferroviaria Napoli–San Giorgio–Volla–Baiano, annunciata dall’EAV per il periodo 21 maggio – 30 settembre 2025.

“La tratta Baiano–Napoli – dichiara Colucci – non è semplicemente un’infrastruttura, ma una vera arteria vitale per il nostro territorio. Migliaia di studenti, lavoratori e cittadini si affidano ogni giorno a questo collegamento per raggiungere il capoluogo e tornare alle proprie case. Interrompere il servizio significa infliggere un colpo durissimo all’intero comprensorio. Comprendiamo l’esigenza di interventi strutturali – prosegue Colucci – ma non si può accettare che ogni manutenzione si traduca sistematicamente in disagi enormi per l’utenza. È inaccettabile che non si siano valutate alternative meno impattanti, né che le amministrazioni locali e i rappresentanti dei pendolari siano stati coinvolti preventivamente.”

Colucci elenca le criticità di una sospensione prolungata: “Pendolari e studenti si troverebbero a fronteggiare lunghi tempi di percorrenza con bus sostitutivi spesso inadeguati, congestionati nel traffico e privi della puntualità necessaria; Lavoratori rischiano ritardi sistematici, con conseguenze gravi su produttività e serenità personale; Le attività economiche locali verrebbero penalizzate da un calo di accessibilità e afflusso, proprio nei mesi estivi; Le fasce più fragili della popolazione, come anziani e persone con difficoltà motorie, si vedrebbero escluse da un servizio essenziale per la vita quotidiana.

Colucci chiede pubblicamente chiarimenti all’EAV: ” Sono state valutate alternative concrete, come lavori in notturna o durante i fine settimana? È possibile prevedere un piano a fasi, che permetta il parziale mantenimento del servizio ferroviario? I bus sostitutivi saranno davvero efficienti, frequenti, accessibili e puntuali? Quanti mezzi saranno messi a disposizione? Con quale copertura? È previsto un piano di comunicazione efficace e trasparente, sin da ora e per tutta la durata dei lavori?

“Forza Italia, con i suoi rappresentanti sul territorio – conclude Colucci – chiede un ripensamento immediato della sospensione annunciata. Qualora i lavori siano davvero inderogabili, vogliamo un piano dettagliato e potenziato di servizi sostitutivi, costruito con il contributo dei sindaci, dei pendolari e delle associazioni locali; un cronoprogramma chiaro degli interventi e un impegno concreto per evitare che si continui a navigare a vista, tra emergenze e provvedimenti calati dall’alto. I cittadini del Baianese meritano rispetto, trasparenza e soluzioni, non annunci unilaterali che stravolgono la vita quotidiana.”