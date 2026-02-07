Ad Avellino la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup: il tennis porta in Irpinia i trofei della storia azzurra

Avellino diventa per alcuni giorni la capitale simbolica del tennis italiano. Al Country Sport di Picarelli sono infatti esposte la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, i trofei che negli ultimi anni hanno consacrato l’Italia ai vertici del tennis mondiale. L’esposizione, inserita nel tour nazionale dei trofei federali, resterà aperta al pubblico fino a domenica 8 febbraio, attirando appassionati, giovani atleti e curiosi.

L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla presenza dei vertici federali regionali e nazionali. Michelangelo Dell’Edera, direttore dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi” e team manager delle nazionali, ha sottolineato come la crescita del tennis italiano sia legata anche alla scelta strategica del decentramento: portare centri tecnici e opportunità formative nei territori, comprese le aree interne come l’Irpinia, consente ai giovani talenti di svilupparsi senza allontanarsi dal proprio ambiente sportivo e sociale.

Angelo Chiaiese, presidente della FITP Campania, ha evidenziato il valore simbolico dell’iniziativa: l’esposizione dei trofei in città che non li avevano mai ospitati rappresenta un segnale concreto di attenzione verso tutto il territorio e testimonia la volontà di rendere il tennis sempre più diffuso e accessibile. Sulla stessa linea anche Virginia Di Caterino, consigliera nazionale FITP, che ha richiamato l’importanza della programmazione federale, alla base dei successi ottenuti dalle squadre azzurre negli ultimi anni.

L’evento è accompagnato anche da momenti di formazione tecnica per gli allenatori campani, a conferma del legame diretto tra risultati internazionali e lavoro quotidiano svolto nei circoli e nei centri di preparazione. Per la città di Avellino, l’arrivo della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup rappresenta così non solo un appuntamento celebrativo, ma anche un’occasione per avvicinare nuove generazioni al tennis e rafforzare un movimento sportivo che continua a crescere, sostenuto da passione, organizzazione e investimenti sul territorio.