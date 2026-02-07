Il cantautore mandamentale Dario Cuomo ospite su Rai 3: l’esperienza a “Allegro ma non troppo”

Un momento importante nel percorso artistico del cantautore mandamentale Dario Cuomo, che il 26 gennaio scorso è stato protagonista negli studi di Rai 3, ospite del programma “Allegro ma non troppo”, condotto da Luca Barbareschi. Un’esperienza che lo stesso artista ha definito «intensa e indimenticabile», condividendo sui social le emozioni vissute durante la registrazione della trasmissione.

Nel corso della puntata, Cuomo ha cantato e suonato dal vivo il brano “Valenciaga”, proposto in una nuova versione riarrangiata dal Maestro Valeriano Chiaravalle, accompagnato dalla band del programma. L’esibizione ha rappresentato uno dei momenti centrali della sua partecipazione, offrendo al pubblico televisivo una performance interamente live e curata sotto il profilo musicale.

Il cantautore ha voluto ringraziare pubblicamente la redazione di Rai 3, la produzione Ballandi e l’intero staff del programma per l’accoglienza ricevuta, sottolineando non solo la professionalità del team televisivo ma anche il clima di grande umanità trovato dietro le quinte. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Maestro Chiaravalle e ai musicisti che hanno contribuito alla realizzazione dell’esibizione, oltre al proprio ufficio stampa che lo ha accompagnato in questa esperienza.

La presenza su Rai 3 rappresenta un nuovo tassello nel percorso musicale di Dario Cuomo, che continua a portare la propria identità artistica su palcoscenici sempre più ampi. Intanto, l’artista anticipa che a breve sarà pubblicato il suo nuovo singolo, segnando l’avvio di una nuova fase del suo progetto musicale.