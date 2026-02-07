100 DI QUESTI GIORNI. Baiano, Annamaria Catapano oggi compie 24 anni

Giornata speciale oggi, 7 febbraio, a Baiano, dove Annamaria Catapano festeggia il traguardo dei 24 anni. Un compleanno importante, celebrato con tanto affetto dalla sua famiglia, che le dedica un messaggio ricco di amore e orgoglio.

A farle arrivare gli auguri più sentiti sono la mamma, il papà e il fratello Francesco, che le augurano un futuro pieno di serenità, soddisfazioni e sogni realizzati. Annamaria è una ragazza amata e stimata, capace di portare gioia e sorrisi a chi le sta accanto.

In questo giorno speciale, l’augurio è che la vita continui a regalarle emozioni belle e nuove opportunità da cogliere con il suo sorriso e la sua determinazione.

Buon compleanno Annamaria!

Con affetto infinito dalla tua famiglia