A16, tragedia a Nola: Antonio Cianciullo e Teresa Di Lanno le vittime dello schianto

È un bilancio drammatico quello dell’incidente avvenuto lungo l’autostrada A16 Napoli–Canosa, nei pressi di Nola, dove hanno perso la vita due coniugi originari di Sorrento. Le vittime sono Antonio Cianciullo, 65 anni, e la moglie Teresa Di Lanno, 61 anni, figura molto conosciuta per il suo impegno lavorativo e sindacale all’interno del Comune di Sorrento.

Il violento impatto si è verificato in prossimità dello svincolo per l’A30. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro tra i veicoli coinvolti è stato di tale intensità da non lasciare possibilità di soccorso per la coppia: all’arrivo dei sanitari, purtroppo, non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato immediatamente i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Il tratto interessato, particolarmente trafficato, ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Al momento nessuna ipotesi viene esclusa e le verifiche proseguono per comprendere le cause che hanno portato alla collisione. Intanto, la notizia ha profondamente colpito la comunità sorrentina e il mondo sindacale.

In un messaggio affidato ai social, Rosario Fiorentino, responsabile Flaica Cub, ha espresso tutto il suo dolore: parole di cordoglio e vicinanza ai familiari, ricordando Teresa Di Lanno come una donna che ha dedicato la propria vita alla famiglia, al lavoro e alla difesa dei diritti dei lavoratori. Il sindacato ha annunciato il lutto in segno di rispetto e partecipazione a una perdita che ha lasciato un vuoto profondo.

Un’altra tragedia sulle strade campane che riaccende l’attenzione sulla sicurezza e lascia una comunità intera nel dolore.