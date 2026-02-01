Limatola, auto fuori strada sulla SS 213: precipita in un burrone di 20 metri, un morto e un ferito gravissimo

Tragedia all’alba a Limatola, dove un’auto è uscita di strada lungo la SS 213, nel tratto compreso tra il centro sannita e Castel Morrone, finendo in un burrone profondo circa 20 metri. Il bilancio è pesantissimo: un uomo di 38 anni ha perso la vita, mentre un’altra persona è rimasta gravemente ferita.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino. A bordo della vettura, una Fiat Panda, viaggiavano due amici che, secondo una prima ricostruzione, stavano rientrando dal Casertano.

Chi erano le vittime

A perdere la vita è stato Mario Marotta, 38 anni, originario di Maddaloni e residente a Caiazzo. In condizioni disperate invece Paolo Iannucci, 37 anni, di Caserta ma residente a Dugenta, che è stato soccorso e trasferito in elisoccorso all’Ospedale del Mare. In un primo momento era stato ricoverato all’ospedale San Pio di Benevento; non si esclude un ulteriore trasferimento in un altro nosocomio specializzato.

Ad avere la peggio è stato il passeggero, per il quale purtroppo non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme, costretti a calarsi nel burrone per recuperare il corpo della vittima e soccorrere il ferito. Presenti anche i sanitari del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, che hanno avviato gli accertamenti.

Indagini in corso

Le cause dell’uscita di strada sono ancora al vaglio degli inquirenti. Saranno i rilievi effettuati dai Carabinieri a chiarire cosa abbia portato l’auto a perdere aderenza e a terminare la corsa nel dirupo, trasformando una normale mattinata in una tragedia che ha scosso l’intero territorio.

La comunità locale resta sotto choc per l’ennesimo incidente mortale sulle strade dell’area tra Beneventano e Casertano.