Quadrelle, verso le Comunali 2026: nasce il progetto civico “Insieme per Quadrelle”

QUADRELLE – In vista delle elezioni amministrative del 2026 prende forma a Quadrelle un nuovo progetto civico. Un gruppo di giovani del territorio ha annunciato la nascita di “Insieme per Quadrelle”, iniziativa che si propone come alternativa all’attuale amministrazione comunale.

Dal documento diffuso nelle ultime ore emerge la volontà di costruire un percorso politico fondato sulla partecipazione, sull’ascolto dei cittadini e su una maggiore apertura dell’azione amministrativa. Il progetto si presenta come un’esperienza collettiva, orientata al futuro ma attenta alle criticità quotidiane che interessano la comunità locale.

Tra gli obiettivi dichiarati vi è il rilancio della vita sociale, culturale ed economica del paese, attraverso un’amministrazione che punti su trasparenza, confronto e coinvolgimento attivo dei cittadini. Centrale, nelle intenzioni del gruppo promotore, è il superamento di quella che viene definita una fase di immobilismo politico, con la proposta di una visione nuova e partecipata della gestione della cosa pubblica.

Il progetto si fonda su un percorso che, secondo quanto dichiarato, nasce dal dialogo con il territorio e dalla volontà di restituire centralità alle esigenze reali della popolazione. Al centro vi sarebbe la costruzione di spazi di confronto aperti, in cui idee e proposte possano tradursi in azioni concrete per il bene comune.

Al momento non sono stati resi noti i nomi dei promotori né eventuali candidature, ma il gruppo annuncia che il percorso è già avviato e che nelle prossime settimane potrebbero essere presentati ulteriori dettagli sull’organizzazione e sugli obiettivi politici in vista dell’appuntamento elettorale del 2026.

È stato inoltre annunciato che a breve verrà presentato il simbolo del progetto civico, primo passo visibile di un cammino che punta a strutturarsi progressivamente nel panorama politico locale.