Mugnano del Cardinale, l’opposizione attacca sul PUC: “Un piano frammentato e senza visione”

MUGNANO DEL CARDINALE — Duro affondo politico da parte dell’opposizione cittadina. Con un manifesto pubblico diffuso nelle scorse ore, il gruppo Nuova Alleanza Popolare ha espresso forti critiche nei confronti del PUC (Piano Urbanistico Comunale) adottato dall’amministrazione.
Nel documento, dal titolo provocatorio “P.U.C. – Piano Utile a Coniugi e affini”, l’opposizione denuncia quella che definisce una gestione “partigiana” e priva di una reale visione strategica per il futuro del paese.
Secondo quanto riportato nel manifesto, il piano urbanistico presenterebbe diverse criticità, tra cui:
Frammentazione dei comparti perequativi
Incoerenza nella distribuzione degli ambiti
Disomogeneità delle aree
Mancata pianificazione della rigenerazione del centro storico
Declassificazione di alcune zone
Nel mirino anche il metodo adottato: l’opposizione sottolinea infatti l’assenza di un reale coinvolgimento della cittadinanza e contesta la mancata partecipazione del delegato all’urbanistica.
«Se il PUC deve rappresentare la visione del futuro del paese — si legge nel manifesto — qualcuno ha scelto un modello fatto di frammentazione e partigianeria».
Non manca poi una stoccata ironica sulla gestione amministrativa: «Assessori assenti diventano presenti e collettori fognari presenti risultano assenti», evidenziando presunte incongruenze nelle scelte operative.
Il manifesto si chiude con una riflessione dal tono simbolico, che richiama atmosfere letterarie: «Un PUC per domarli, un PUC per trovarli, un PUC per ghermirli e nel buio incatenarli».
La presa di posizione apre dunque un nuovo fronte di confronto politico a Mugnano del Cardinale, con il tema dell’urbanistica destinato a diventare centrale nel dibattito cittadino nelle prossime settimane.