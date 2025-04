Baronissi in Europa: Innovazione e Scambio di Modelli Sociali

Il Comune di Baronissi ha recentemente ospitato delegazioni internazionali provenienti da Finlandia e Paesi Bassi, per un importante incontro nell’ambito del progetto europeo S.E.E.D., finanziato dal programma Erasmus+. L’iniziativa, coordinata dal Nova College, si propone di promuovere l’adozione di modelli innovativi di imprenditoria sociale, favorendo lo scambio di esperienze tra realtà europee impegnate nella crescita e nello sviluppo di soluzioni sociali sostenibili.

Il confronto, che si è svolto presso l’aula consiliare, ha rappresentato un’occasione unica per mettere in luce le eccellenze locali e valorizzare le best practice sociali del nostro territorio. L’incontro ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui la sindaca di Baronissi, Anna Petta, che ha sottolineato l’importanza di creare una rete di cooperazione internazionale per il futuro delle nostre comunità.

Durante la visita, gli ospiti hanno esplorato progetti locali legati all’inclusione sociale, alla formazione e alla sostenibilità, come il Consorzio Sociale Valle dell’Irno, la cooperativa Gea e altre iniziative che promuovono l’integrazione e la partecipazione attiva dei cittadini. I temi trattati hanno incluso la mobilità giovanile, la formazione continua e l’importanza delle imprese sociali nel panorama italiano e internazionale.

Questa iniziativa ha ulteriormente consolidato il ruolo di Baronissi come punto di riferimento per progetti internazionali dedicati all’innovazione sociale e allo sviluppo sostenibile. La sindaca Anna Petta ha ribadito che l’internazionalizzazione delle imprese locali e l’apertura verso nuovi modelli di collaborazione rappresentano le chiavi per un futuro di crescita, sviluppo e inclusione per la comunità baronissese.

Baronissi guarda al futuro con ambizione, costruendo ponti tra territori e investendo in progetti che possano favorire il dialogo e l’interscambio di buone pratiche a livello europeo, contribuendo così alla crescita sociale ed economica del nostro territorio e alla formazione di giovani e imprenditori pronti a fare la differenza nel mondo.