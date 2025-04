Paura sull’autostrada Napoli-Bari: albero cade sulla carreggiata e colpisce un tir, traffico in tilt a Flumeri

Attimi di paura lungo l’autostrada A16 Napoli-Bari, nel tratto che attraversa il territorio di Flumeri, dove le forti raffiche di vento che stanno interessando l’Irpinia hanno provocato la caduta di un albero direttamente sulla carreggiata. A farne le spese un tir in transito, centrato in pieno dal tronco.

L’impatto è stato violento: il parabrezza del mezzo pesante è andato completamente distrutto. L’autista, colpito dai frammenti e visibilmente scosso, ha riportato solo ferite lievi e non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Grottaminarda che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, deviando temporaneamente il traffico su un’unica corsia per consentire la rimozione del grosso ostacolo.

Pesanti, tuttavia, i disagi alla circolazione, in particolare per i mezzi pesanti. L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati al maltempo e alla sicurezza delle arterie stradali, specie in presenza di condizioni climatiche estreme.