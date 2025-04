Regionali 2025, Forza Italia tende la mano ad Azione: “Unire il centro per tornare a contare in Campania”

Il dibattito politico in vista delle Regionali 2025 entra nel vivo e comincia a delineare le prime possibili alleanze. In Campania, il vicecoordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Librandi, ha lanciato un chiaro appello al partito Azione, guidato a livello nazionale da Carlo Calenda e rappresentato in questa circostanza dal vicesegretario Ettore Rosato.

«In Campania c’è una minoranza che si comporta da maggioranza, e una maggioranza silenziosa che viene relegata a semplice spettatrice», ha dichiarato Librandi. Il riferimento, nemmeno troppo velato, è alla gestione del potere da parte del centrosinistra nella Regione e alla necessità, secondo Forza Italia, di rimettere al centro dell’agenda politica le istanze dei moderati.

Le parole del dirigente azzurro arrivano in risposta a recenti dichiarazioni di Rosato, che avrebbe espresso posizioni favorevoli al dialogo tra le forze centriste. Librandi coglie al volo l’occasione: «Rosato dice cose importanti. Se davvero vogliamo restituire forza e dignità al centro, è il momento di costruire insieme un progetto comune, lontano da estremismi e personalismi».

L’idea di fondo è quella di riunificare lo spazio politico dei riformisti e dei moderati in una proposta alternativa sia alla sinistra tradizionale che ai populismi, rilanciando un’area centrista che, secondo Forza Italia, rappresenterebbe ancora il sentimento di larga parte dell’elettorato campano.

L’appello, dunque, va oltre i confini dei partiti: è un invito a costruire una piattaforma politica che punti su concretezza, competenza e senso delle istituzioni. Un’alleanza, nelle intenzioni di Librandi, che potrebbe diventare competitiva già nel prossimo appuntamento elettorale regionale, spezzando un equilibrio che da anni vede il centrosinistra saldo alla guida della Campania.

Il messaggio lanciato da Forza Italia ad Azione segna un primo passo verso un possibile riassetto del quadro politico campano, in attesa che le prossime settimane portino conferme, adesioni o repliche. Ma una cosa è certa: il centro vuole tornare a contare.