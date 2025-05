Montemarano in festa per l’U.S. Avellino: il treno della Serie B fa tappa a Ponteromito

Domenica 18 maggio alle ore 12:09 Montemarano sarà teatro di un momento carico di emozione e orgoglio sportivo. Alla stazione ferroviaria di Ponteromito arriverà il treno della U.S. Avellino, accolto con entusiasmo dalle comunità di Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Nusco, Torella dei Lombardi e Volturara Irpina, insieme ai rispettivi sindaci.

A darne l’annuncio è stato il sindaco di Montemarano, Beniamino Palmieri, attraverso un messaggio sui social: «Saremo lieti di accogliere i calciatori, lo staff tecnico, la dirigenza e il presidente D’Agostino, e di ringraziarli per l’enorme soddisfazione che ci hanno regalato con la promozione in Serie B. Vi aspettiamo!».

L’evento nasce per celebrare il ritorno dei lupi nella serie cadetta, traguardo che ha riacceso l’entusiasmo di un’intera provincia. Il passaggio del treno rappresenta un gesto simbolico, capace di unire idealmente il territorio irpino attorno ai suoi beniamini sportivi.

La festa sarà un’occasione per abbracciare i protagonisti di una stagione esaltante e per manifestare, una volta di più, l’attaccamento del popolo irpino ai colori biancoverdi. I cittadini sono invitati a partecipare numerosi per trasformare l’arrivo del treno in un momento di vera e propria festa collettiva.