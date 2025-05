100 DI QUESTI GIORNI. Avella festeggia i 70 anni di Domenico Maio: un traguardo di vita tra affetto e gratitudine

AVELLA – Oggi è un giorno speciale per la comunità di Avella, che si unisce con gioia per festeggiare i 70 anni di Domenico Maio, cittadino stimato e figura di riferimento per tanti che lo conoscono e lo apprezzano per la sua umanità, il suo impegno e i suoi valori.

Un traguardo importante, carico di emozioni e significati, celebrato con affetto dalla sua famiglia, in particolare da sua figlia Felicia, sua nipote Teresa e suo genero Nicola, che gli dedicano un messaggio pieno di amore:

“Oggi è un giorno importante per te. Tantissimi auguri per questo bellissimo traguardo. +70 – da tua figlia Felicia, tua nipote Teresa e dal tuo genero Nicola.”

Settant’anni di vita, esperienze, sacrifici e gioie, che Domenico ha saputo affrontare con dignità, dedizione e spirito di famiglia. Il suo esempio continua ad essere un punto di riferimento per chi gli sta accanto, e questo compleanno rappresenta l’occasione perfetta per ringraziarlo, abbracciarlo e festeggiarlo come merita.

Da parte di tutta Avella, auguri di cuore a Domenico Maio: che questo giorno sia solo l’inizio di un nuovo capitolo sereno e felice, circondato dall’affetto dei tuoi cari.