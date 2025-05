Telese Terme, tenta la fuga dopo un furto: cade dal muro e si frattura le caviglie. Fermato un 27enne di Moiano

Una rocambolesca fuga si è conclusa con un doppio infortunio e un fermo di polizia per un giovane di Moiano, protagonista di un presunto tentativo di furto in un’abitazione di Telese Terme. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri e ha coinvolto un 27enne, A.B., ora ricoverato all’ospedale “San Pio” di Benevento con gravi lesioni agli arti inferiori.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato sorpreso dagli agenti del Commissariato di Telese all’interno di un appartamento preso di mira durante un’incursione notturna. All’arrivo delle forze dell’ordine, avrebbe provato a darsi alla fuga tentando di scavalcare un muro di cinta, ma la manovra è finita male: è precipitato rovinosamente, procurandosi la frattura di entrambe le caviglie.

Impossibilitato a muoversi, il 27enne è stato immediatamente soccorso e trasferito in ambulanza al nosocomio beneventano, dove i sanitari hanno riscontrato la necessità di un intervento chirurgico. Attualmente si trova piantonato in ospedale, in stato di fermo.

Sulla vicenda sono in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia per chiarire tutti gli aspetti del tentato furto. Il giovane è assistito legalmente dall’avvocato Teresa Meccariello.