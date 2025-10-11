Diciottesimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Don Vincenzo Ragone Parroco della Parrocchia di San Vincenzo Ferreri Scafati

11 ottobre 2007 – 11 ottobre 2025 Oggi sono 18 anni che il signore ha donato alla chiesa e ai fedeli un sacerdote amorevole e al servizio di Dio e del prossimo. Caro Don Vincenzo, vi auguriamo ogni bene, imploriamo su di voi nella gioia di questo diciottesimo anniversario la benedizione del Signore, affinché voi possiate continuare con la stessa forza a prestare la vostra opera al servizio di Dio e del prossimo ancora per molti e molti anni. Auguri Don Vincenzo buon anniversario dell’ ordinazione sacerdotale che il Signore vi illumini sempre.