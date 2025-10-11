MOSCHIANO (AV). Incendio al Comune, le dichiarazione del sindaco Sergio Pacia

«Siamo profondamente colpiti e amareggiati per quanto accaduto ieri sera al nuovo Municipio, nel cuore del paese. Grazie alla prontezza di alcuni cittadini, che hanno immediatamente dato l’allarme, le fiamme sono state contenute e i danni si sono limitati a una sola stanza. Non si registrano feriti.

Attendiamo gli sviluppi delle indagini per accertare con precisione cause e responsabilità. Abbiamo piena fiducia nelle Forze dell’Ordine e collaboreremo in ogni modo per fare piena luce sull’episodio.

Desidero ringraziare i cittadini che sono intervenuti per primi e i Vigili del Fuoco, insieme alla Polizia Locale e ai Carabinieri, per la rapidità e la professionalità dimostrate.

Il Comune continuerà a garantire i servizi essenziali alla popolazione. La nostra comunità è unita: non ci faremo intimidire e tuteleremo con fermezza i luoghi che rappresentano la casa di tutti i moschianesi.»