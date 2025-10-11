NON È PIÙ. Baiano in lutto per la scomparsa della signora Chiara Lippiello, vedova Esposito

La comunità di Baiano si stringe in queste ore intorno alla famiglia Lippiello – Esposito per la scomparsa della signora Chiara Lippiello, vedova di Giuseppe Esposito, venuta a mancare all’affetto dei suoi cari nella giornata del 10 ottobre 2025.

Donna conosciuta e stimata per la sua gentilezza e il suo carattere sereno, la signora Chiara lascia un ricordo di profonda umanità e dedizione familiare. A darne il triste annuncio sono i figli Silverio, Vittoria e Bruno, insieme alle nipoti Filomena, Stefania, Lucrezia e Laura, al genero Antonio, alle nuore Laura e Carmelina, al fratello Antonio, alle cognate Anna e Giuliana, ai nipoti e ai parenti tutti.

I funerali avranno luogo sabato 11 ottobre 2025 alle ore 15.00, muovendo dalla casa dell’Estinta in via Cilea, 86 per la Chiesa di Santo Stefano in Baiano, dove sarà celebrato il rito religioso. Al termine della funzione, la salma sarà accompagnata al cimitero di Baiano per la sepoltura.

La famiglia ha espresso la volontà di dispensare dai fiori, gesto che sottolinea sobrietà e rispetto nel momento del dolore.

L’intera cittadinanza si unisce al cordoglio dei familiari, ricordando la signora Chiara come una donna dal cuore grande, esempio di amore e dedizione.

Alla famiglia Lippiello – Esposito giungano le più sentite condoglianze da parte della redazione e della comunità di Baiano.