Baiano: auguri speciali a Marinella Cerbone e al nostro Ciro

Giornata di festa e di emozioni a Baiano, dove il calore della comunità si è fatto sentire con auguri sinceri e sentiti. Il gruppo Baiano nel cuore si unisce nel celebrare due ricorrenze importanti che toccano persone molto care.

Un affettuoso buon compleanno a Marinella Cerbone di Baiano, conosciuta da tutti come Cuc, donna stimata e amata per la sua semplicità e il suo grande cuore.

Allo stesso tempo, auguri di buon onomastico al nostro Ciro, punto di riferimento e presenza sempre apprezzata, che oggi festeggia il suo nome circondato dall’affetto di amici e concittadini.

A Marinella e a Ciro vanno augurissimi di vero cuore, con l’auspicio di salute, serenità e tante soddisfazioni. Baiano dimostra ancora una volta che i legami autentici e il senso di appartenenza sono il suo valore più grande.