LAURO. Atto vandalico ai bagni pubblici dell’ex Casa del Fascio: struttura chiusa temporaneamente

Grave episodio di vandalismo nella giornata odierna ai danni dei bagni pubblici situati nell’area dell’ex Casa del Fascio. A renderlo noto è l’Amministrazione comunale, che ha disposto l’immediata chiusura temporanea della struttura a seguito dei danni riscontrati.

Secondo quanto comunicato dal Comune, l’atto vandalico ha compromesso un servizio pubblico essenziale, utilizzato quotidianamente da cittadini e visitatori, causando disagi alla collettività e un rilevante costo economico per il ripristino dei locali.

Sono state già avviate le procedure necessarie per la sistemazione degli ambienti e per l’accertamento delle responsabilità. In tal senso, l’Amministrazione sta collaborando con le forze dell’ordine e analizzerà anche le immagini del sistema di videosorveglianza presente nell’area. I responsabili, una volta individuati, saranno chiamati a rispondere delle proprie azioni secondo quanto previsto dalla legge.

Nel suo intervento, il Sindaco ha rivolto un appello al senso civico della cittadinanza, sottolineando come il rispetto dei beni pubblici rappresenti una forma di rispetto verso l’intera comunità. «Distruggere ciò che è di tutti – ha dichiarato – significa danneggiare l’intero paese».

L’Amministrazione comunale ha infine ringraziato gli operatori comunali e l’ACM per il tempestivo intervento, confidando nella collaborazione dei cittadini affinché simili episodi non si ripetano.