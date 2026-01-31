Nola, torna la Bandiera di Maria Santissima dell’Arco: fede e tradizione in cammino per la città

Nola si prepara a vivere una giornata di intensa devozione popolare. Domenica 8 febbraio 2026 farà ritorno tra le strade cittadine la Bandiera di Maria Santissima dell’Arco, simbolo di fede profonda e di un legame spirituale che da secoli unisce comunità, famiglie e generazioni.

Il passaggio della Bandiera rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla tradizione religiosa locale: un rito collettivo che intreccia preghiera, memoria e partecipazione. Il percorso interesserà via Circumvallazione, via Feudo, l’area del Parco dei Gigli, via Saviano, la zona della Villa Comunale, per poi raggiungere il centro storico, attraversando quartieri diversi ma accomunati dallo stesso sentimento di devozione.

Lungo il tragitto, la Bandiera sarà accolta da fedeli e cittadini che, secondo un’usanza antica, potranno avvicinarsi per un gesto di raccoglimento e affidamento, trasformando strade e abitazioni in luoghi di preghiera condivisa. Non solo un evento religioso, ma un appuntamento che rafforza il senso di comunità e rinnova una tradizione capace di parlare ancora oggi al cuore della città.

In vista del passaggio, l’invito rivolto ai residenti è quello di aprire balconi e finestre, segno visibile di partecipazione e rispetto per un momento che unisce spiritualità e identità popolare. Una giornata che si preannuncia carica di emozione, in cui Nola si ritroverà unita “a cuori uniti” nel segno della devozione mariana.