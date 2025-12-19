“COSÌ COM’È”: ECCO LA NUOVA PASSATA DI POMODORO A BASSO CONTENUTO DI NICHEL

Redazione

Il gusto autentico del pomodoro italiano diventa accessibile anche a chi deve prestare particolare attenzione a ciò che mangia. “Così Com’è” brand di Finagricola con sede a Battipaglia (Sa), arricchisce la propria gamma con una passata di pomodoro dedicata a chi, per esigenze personali, preferisce un prodotto a basso contenuto di nichel e desidera una garanzia chiara e verificabile sull’etichetta. La nuova passata “Così Com’è” contiene meno di 0,03 mg/kg di nichel, una soluzione concreta, nata dall’ascolto delle esigenze di migliaia di consumatori attenti alla sicurezza alimentare. Così chi fa la spesa può orientarsi grazie a un’etichetta pensata per facilitare la scelta dei consumatori con esigenze alimentari specifiche. Un’informazione – quella sul nichel – spesso assente nei prodotti a scaffale, ma fondamentale per chi deve monitorarne l’assunzione.

Si tratta di una scelta pensata per ampliare le possibilità a tavola, offrendo un’alternativa a quanti desiderano maggiore libertà nella composizione della propria dieta. Il pomodoro è l’ingrediente simbolo della cucina italiana, ma per chi ha sensibilità o allergie al nichel rappresenta spesso una scelta difficile: rinunciare al suo sapore autentico o rischiare reazioni indesiderate.

La nuova passata nasce dalla stessa attenzione alla materia prima che da sempre caratterizza “Così Com’è”. Tutto parte dalla selezione dei semi: dalla scelta delle migliori varietà di pomodoro, coltivate in terreni italiani selezionati e costantemente monitorati. Le coltivazioni si trovano in terreni incontaminati, lontani da possibili fonti di inquinamento, e sono gestite utilizzando sostanze organiche di origine naturale, così da preservare integralmente le caratteristiche del prodotto. Particolare attenzione è dedicata anche alle risorse idriche: l’acqua impiegata proviene da pozzi aziendali, sottoposti a controlli analitici regolari. I pomodori sono raccolti solo al raggiungimento del perfetto grado di maturazione, per garantire il massimo delle qualità organolettiche. All’interno dello stabilimento di trasformazione, ogni fase del processo produttivo segue rigorosi protocolli di controllo. La lavorazione è senza additivi né conservanti, e ogni lotto è certificato per assicurare livelli di nichel stabilmente inferiori alla soglia indicata.

A tal proposito Domenico Catapano, responsabile marketing di Finagricola, commenta: “Il nichel è un oligoelemento naturalmente presente in molti alimenti e alcune persone, per sensibilità o su indicazione del proprio specialista, scelgono di moderarne l’assunzione. Questa passata è stata pensata per andare incontro a queste esigenze, per chi ha bisogni alimentari specifici offre l’opportunità di cucinare con serenità, senza dover escludere il pomodoro dalle proprie ricette. Per noi qualità significa prima di tutto prenderci cura delle persone. Questa passata è un esempio concreto di come l’innovazione possa nascere dall’ascolto e trasformarsi in un gesto di inclusione, offrendo più libertà di scelta a chi ogni giorno deve prestare attenzione a ciò che mangia. È così che, giorno dopo giorno, costruiamo fiducia con le persone che ci scelgono.”

Con questa nuova referenza, “Così Com’è” conferma il proprio impegno nell’offrire prodotti di qualità capaci di rispondere alle diverse esigenze dei consumatori. L’obiettivo è essere presenti nelle cucine degli italiani non solo con prodotti buoni, ma con soluzioni in grado di adattarsi ai diversi stili di vita e alle diverse necessità alimentari, senza mai scendere a compromessi sul gusto e sull’autenticità.