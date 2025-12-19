Roccarainola, dal 2026 incontri mensili dedicati alla disabilità: il Sindaco apre all’ascolto della comunità

A partire dal mese di gennaio 2026, il Comune di Roccarainola avvierà un ciclo di incontri mensili dedicati alle persone affette da disabilità, alle loro famiglie e a tutti i cittadini interessati a promuovere progetti o segnalare criticità presenti sul territorio. Gli appuntamenti si svolgeranno presso la Sala Consiliare e rappresenteranno un nuovo e importante spazio di dialogo e confronto diretto con le istituzioni.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Sindaco, nasce con l’obiettivo di favorire un ascolto autentico, dare voce a chi quotidianamente affronta difficoltà spesso invisibili e costruire, insieme, soluzioni concrete per migliorare i servizi e la qualità della vita della comunità.

Agli incontri prenderanno parte il Garante per le persone affette da disabilità, l’Assessore alle Politiche Sociali e l’Assistente Sociale del Comune, affiancati di volta in volta da altre figure professionali e istituzionali, chiamate a offrire competenze e risposte alle esigenze che emergeranno nel corso del confronto.

Il Sindaco ha annunciato che sarà personalmente presente a ciascun appuntamento, ribadendo la volontà dell’Amministrazione di camminare accanto alle famiglie e ai cittadini, raccogliendo segnalazioni, osservazioni e proposte utili a rendere Roccarainola un territorio sempre più inclusivo e attento ai bisogni di tutti.

«Una comunità cresce davvero solo quando nessuno viene lasciato indietro e quando le istituzioni sanno farsi vicine, accessibili e attente», ha sottolineato il primo cittadino, evidenziando come questo percorso rappresenti un segno concreto di attenzione e di responsabilità verso il territorio.

Nei prossimi giorni il Comune comunicherà date e modalità dei primi incontri, che si preannunciano come un passo significativo verso una Roccarainola più solidale, inclusiva e umana.