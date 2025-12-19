Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutti i numeri estratti il 18 dicembre 2025

Sono stati resi noti i risultati delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 18 dicembre 2025. Di seguito il riepilogo completo dei numeri vincenti, dei jackpot aggiornati e dei principali numeri ritardatari in vista della prossima estrazione.

I numeri del Lotto del 18 dicembre 2025

Questi i cinque numeri estratti su ciascuna ruota:

•BARI: 72 – 48 – 90 – 14 – 52

•CAGLIARI: 11 – 78 – 87 – 47 – 53

•FIRENZE: 50 – 8 – 32 – 71 – 74

•GENOVA: 20 – 18 – 9 – 76 – 7

•MILANO: 13 – 34 – 68 – 7 – 16

•NAPOLI: 75 – 61 – 50 – 16 – 10

•PALERMO: 32 – 44 – 38 – 16 – 70

•ROMA: 13 – 67 – 32 – 44 – 69

•TORINO: 45 – 64 – 49 – 37 – 63

•VENEZIA: 81 – 19 – 30 – 79 – 36

•NAZIONALE: 21 – 85 – 89 – 35 – 77

⸻

Estrazione del 10eLotto del 18 dicembre

I 20 numeri vincenti del 10eLotto sono:

Numero Oro:

8 – 11 – 13 – 18 – 19 – 20 – 32 – 34 – 44 – 45 – 48 – 50 – 61 – 64 – 67 – 72 – 75 – 78 – 81 – 90

Doppio Oro:

72 – 48

Extra:

7 – 9 – 14 – 16 – 30 – 37 – 38 – 47 – 49 – 52 – 68 – 71 – 76 – 79 – 87

⸻

Superenalotto: numeri e jackpot

Per l’estrazione del 18 dicembre 2025, la combinazione vincente del Superenalotto è stata:

•Combinazione: 28 – 63 – 73 – 77 – 7 – 69

•Numero Jolly: 64

•Numero Superstar: 14

Jackpot:

•Estrazione del 18-12-2025: 92.900.000 euro

•Estrazione del 19-12-2025: 93.600.000 euro

⸻

Lotto: i numeri ritardatari per la prossima estrazione

In vista dell’estrazione di venerdì 19 dicembre 2025, questi sono i principali numeri ritardatari in assoluto:

•Firenze: 42 (da 136 estrazioni)

•Nazionale: 59 (da 125)

•Bari: 20 (da 105)

•Bari: 46 (da 99)

•Venezia: 71 (da 94)

•Genova: 73 (da 92)

•Napoli: 58 (da 89)

•Torino: 88 (da 88)

•Cagliari: 19 (da 87)

•Torino: 89 (da 87)

I tre numeri più ritardatari per ogni ruota

•Bari: 20 (105) – 46 (99) – 56 (64)

•Cagliari: 19 (87) – 72 (83) – 2 (80)

•Firenze: 42 (140) – 65 e 63 (72) – 16 (59)

•Genova: 73 (92) – 52 (78) – 30 (70)

•Milano: 73 (68) – 50 (65) – 36 (63)

•Napoli: 58 (89) – 37 (72) – 3 (53)

•Palermo: 16 (70) – 5 (68) – 36 (60)

•Roma: 6 (73) – 26 (61) – 64 (55)

•Torino: 88 (88) – 89 (87) – 57 (79)

•Venezia: 71 (94) – 12 (63) – 83 (57)

•Nazionale: 59 (125) – 6 (79) – 37 (68)

⸻

Superenalotto: numeri ritardatari

Per la prossima estrazione del Superenalotto, i numeri con il maggiore ritardo sono:

57 (68) – 22 (63) – 34 (57) – 6 (49) – 11 (48) – 27 (46)