Avella punta sul turismo: nasce il nuovo sito per la promozione del territorio

Un passo concreto verso la valorizzazione del patrimonio locale: l’Amministrazione comunale di Avella presenta il nuovo sito web dedicato alla promozione culturale e turistica della città.

L’iniziativa è rivolta ad associazioni, operatori economici, commercianti, ristoratori e a tutti i soggetti attivi sul territorio, chiamati a partecipare a un progetto che punta a rafforzare l’identità e l’attrattività del paese.

Presentazione ufficiale il 25 marzo

L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 marzo alle ore 18:30, presso la Sala Alvarez del Comune di Avella, dove verrà illustrata nel dettaglio la nuova piattaforma digitale.

Sarà un momento non solo informativo, ma anche di confronto diretto con le realtà locali, coinvolte in prima linea nel percorso di crescita e promozione del territorio.

Un portale per valorizzare il territorio

Il nuovo sito nasce con un obiettivo chiaro: mettere in rete le risorse culturali, storiche ed economiche di Avella.

All’interno della piattaforma trovano spazio:

beni culturali e luoghi di interesse

eventi e iniziative

attività commerciali e turistiche

associazioni locali

Uno strumento pensato per offrire maggiore visibilità alle eccellenze del territorio e per attrarre visitatori, creando sinergie tra pubblico e privato.

Coinvolgimento e partecipazione

L’Amministrazione comunale sottolinea l’importanza della partecipazione attiva di tutti gli attori locali. L’incontro del 25 marzo rappresenta infatti un’occasione per condividere idee, proposte e strategie legate allo sviluppo turistico e culturale.

Verso una nuova promozione integrata

Con il lancio del sito, Avella compie un passo avanti nella costruzione di un sistema di promozione integrato, capace di raccontare il territorio in modo moderno e accessibile.

L’obiettivo è chiaro: valorizzare le radici storiche della città e, allo stesso tempo, sostenere il tessuto economico locale, trasformando il turismo in una leva concreta di sviluppo.