Sant’Anastasia e Somma Vesuviana ricordano i Caduti della Flobert: Messa e corona di fiori nel cinquantesimo anniversario

A cinquant’anni dalla tragedia che colpì la fabbrica Flobert, Sant’Anastasia ha voluto rendere omaggio alla memoria delle vittime con una cerimonia toccante al cimitero comunale. Alla presenza dei cittadini e delle istituzioni locali, è stata celebrata una Santa Messa in suffragio dei Caduti, officiata da don Tommaso Lucania.

A seguire, il sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Esposito, insieme al sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, ha deposto una corona di fiori presso il monumento eretto in ricordo di coloro che persero la vita in quella drammatica vicenda. Un gesto di forte valore simbolico, a cinquant’anni da un evento che ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva del territorio.

«Pagarono con la vita il pane, la pietà del popolo li volle qui riuniti» – recita l’epigrafe incisa sul monumento commemorativo, che continua a parlare alle coscienze, richiamando al rispetto e alla dignità del lavoro.

Il sindaco Esposito ha ricordato come il tema della sicurezza sul lavoro, oggi più che mai, resti una sfida aperta: «La memoria è fondamentale, anche al giorno d’oggi. Purtroppo, la sicurezza nei luoghi di lavoro e i diritti di chi si guadagna il pane sono ancora troppo spesso poco garantiti».

La cerimonia si è così trasformata non solo in un doveroso tributo alle vittime, ma anche in un momento di riflessione civile, che rilancia l’impegno delle istituzioni nella difesa della vita e dei diritti dei lavoratori.