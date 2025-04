A Palma Campania la prima edizione del Festival dell’Agricoltura organizzato dall’Associazione Culturale Naturae

A Palma Campania – su iniziativa dell’Associazione Culturale Naturae, presieduta da Rosa Ferrante – prende forma la prima edizione del Festival dell’Agricoltura, un appuntamento che richiama – nella giornata di domani, sabato 12 aprile – diversi addetti ai lavori, oltre ad associazioni di categoria, contadini e numerosi cittadini appassionati di natura ed amanti della loro terra d’origine. L’evento si svolgerà presso il boschetto cittadino di località Crocelle.

«Come presidente dell’Associazione Culturale Naturae e referente territoriale Plastic Free, sono felice di annunciare la nascita della prima edizione del Festival dell’Agricoltura, un evento che celebra le tradizioni, la sostenibilità e l’innovazione», queste le parole di Rosa Ferrante, che aggiunge: «Questo festival sarà un’esperienza unica e poliedrica. Bosco Crocelle e Terrazza Naturae diventeranno il palcoscenico di esperienze uniche dedicate alla terra, alla creatività e alla sostenibilità. Vieni a vivere una giornata ricca di sorprese: dal riciclo creativo alla musica anni ’70/’80, dalle esposizioni di prodotti biologici alla sfilata di moda sostenibile, al concorso riciclo in vista, con il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni del territorio. Inoltre, ci saranno stand di aziende locali che esporranno i loro prodotti genuini e artigianali. E poi, come anticipato, ad arricchire la giornata ci sarà la musica iconica degli anni ‘70, ‘80 e ‘90, musica ritmata e drink analcolici per i giovani, l’inconfondibile sapore della nostra amata pizza da degustare e DJ Max che creerà un’atmosfera unica con melodie soft».

Ma non è tutto: «Avremo mucche e caprette, simbolo della nostra cultura rurale, insieme ad antichi attrezzi agricoli che raccontano la storia del lavoro nei campi. Il festival sarà un vero crocevia tra passato e futuro, un’occasione per riscoprire il legame profondo con la terra e abbracciare un approccio più consapevole e sostenibile al nostro quotidiano. Vi invito a unirvi a noi per una giornata di scoperte, emozioni e celebrazioni. È solo attraverso eventi come questo che possiamo creare connessioni autentiche, promuovendo valori di comunità, rispetto per l’ambiente e amore per il nostro territorio», conclude Ferrante, che naturalmente si avvarrà della collaborazione di tutti i componenti dell’associazione Naturae, cui va il suo «più sentito ringraziamento per l’impegno, la dedizione, la passione e l’entusiasmo che riescono a trasmettere e che rappresentano l’anima ed il cuore pulsante del nostro gruppo».