Pompei celebra il 25 aprile con i bambini: memoria e musica per l’80° Anniversario della Liberazione

POMPEI – Un 25 aprile all’insegna dell’emozione e dell’innocenza, quello celebrato quest’anno a Pompei in occasione dell’80° Anniversario della Liberazione. Un’intera mattinata dedicata alla memoria storica ma vissuta attraverso gli occhi dei più piccoli, con protagonisti gli alunni dell’I.C. “Amedeo Maiuri”, impegnati in un toccante concerto che ha riempito la Casa Comunale di note, canti e colori. L’orchestra e il coro dell’istituto hanno offerto un’esibizione sentita e coinvolgente, testimoniando come la cultura della pace possa essere trasmessa anche e soprattutto attraverso le nuove generazioni.

A seguire, il corteo istituzionale si è diretto verso Piazza Bartolo Longo, al Monumento ai Caduti, dove è stata deposta una corona d’alloro in onore di chi ha sacrificato la propria vita per la libertà. Un momento solenne, accompagnato da un silenzio carico di rispetto e partecipazione da parte della cittadinanza presente.

Alle ore 11.45, in piazza, i saluti istituzionali hanno completato la cerimonia. A prendere la parola è stato il Sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, che ha sottolineato l’importanza di tramandare la memoria storica alle nuove generazioni, soprattutto in un tempo in cui i valori di libertà, democrazia e giustizia vanno custoditi e difesi con rinnovato impegno. Accanto a lui, il Garante Regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Dottor Giovanni Galano, ha posto l’accento sul ruolo educativo della memoria, richiamando il dovere collettivo di formare cittadini consapevoli attraverso la cultura della non violenza e del rispetto dei diritti.

Un 25 aprile che a Pompei ha scelto di parlare il linguaggio della musica e dei bambini, nella consapevolezza che la Liberazione non è solo un ricordo, ma un impegno quotidiano.