Tragedia alla Festa della Liberazione: 80enne investe il corteo, morto un ex carabiniere

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia questa mattina a Lanciano, durante le celebrazioni per la Festa della Liberazione. Al termine della manifestazione organizzata dall’Anpi presso il monumento agli Eroi Ottobrini, un’auto ha travolto i partecipanti al corteo mentre si dirigevano verso piazza Plebiscito per proseguire la commemorazione.

Alla guida della vettura, una Lancia Musa grigia, un uomo di 80 anni che, secondo una prima ricostruzione, potrebbe aver accusato un malore perdendo il controllo del mezzo. Dopo aver urtato un’auto in sosta, la macchina ha investito i pedoni lungo via del Torrione.

Il bilancio dell’incidente è pesantissimo: Gabriele Mastrangelo, 81 anni, ex carabiniere e volontario Auser, è stato sbalzato in aria ed è morto sul colpo. Due donne sono rimaste ferite: una di loro è stata trasportata all’ospedale di Lanciano con lesioni serie, mentre l’altra ha riportato ferite più lievi.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente con carabinieri, polizia, vigili del fuoco, ambulanze e l’elisoccorso del 118. Le autorità stanno ora raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

La comunità di Lanciano, ancora sotto shock, si stringe nel dolore per una tragedia che ha segnato profondamente una giornata dedicata alla memoria e alla libertà.