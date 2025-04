80 anni di libertà e coraggio: il messaggio di Livio Petitto per il 25 Aprile

AVELLINO – Un 25 aprile carico di significato e riflessione quello celebrato quest’anno, come sottolineato dal consigliere regionale Livio Petitto, che ha dedicato un messaggio speciale ai suoi concittadini attraverso il suo profilo Facebook.

“80 anni di libertà e coraggio. 80 anni di Resistenza” – scrive Petitto, evocando il valore fondamentale di questa ricorrenza che segna la fine della dittatura e l’inizio della democrazia in Italia. Ma quest’anno, il 25 aprile si tinge anche di una nota di grande tristezza, segnato dalla scomparsa di Papa Francesco, che ha lasciato un’eredità indelebile con il suo impegno instancabile per la giustizia, la pace e la solidarietà.

Petitto ha sottolineato che questo anniversario della Liberazione assume ancora più importanza, proprio in un momento storico come quello attuale. La ricorrenza, secondo il consigliere, non è solo una memoria del passato, ma un invito alla riflessione, alla condivisione e all’impegno verso la costruzione di un futuro migliore. “La Liberazione rappresenta un momento di riflessione, di condivisione e di impegno per costruire un futuro migliore, all’insegna dei valori di libertà, uguaglianza e giustizia”, ha dichiarato Petitto, ricordando che questi principi sono alla base della nostra Repubblica.

Il suo messaggio si conclude con un appello alla cittadinanza a celebrare la rinascita dell’Italia con uno sguardo rivolto al futuro, con la consapevolezza che la libertà è un bene prezioso da difendere e custodire ogni giorno: “Celebriamo la rinascita dell’Italia per guardare al domani con la consapevolezza che la libertà è un bene prezioso da difendere e custodire ogni giorno”.

Infine, un augurio sincero: “Buon 25 aprile a tutti, viva l’Italia libera”.

Con queste parole, Livio Petitto ha voluto rendere omaggio alla Resistenza e ai valori che hanno dato vita alla nostra democrazia, con un messaggio di speranza e impegno per le nuove generazioni.