POLLENA TROCCHIA (NA). Inaugurata l’area ludico-fitness, entusiasmo tra alunni e genitori. La struttura sorge presso il plesso Fusco dell’I.C. Gaetano Donizetti

Grande entusiasmo per bambini e genitori all’inaugurazione dell’area ludico-fitness presso il plesso scolastico Fusco dell’I.C. Gaetano Donizetti di Pollena Trocchia. Venerdì, nel corso di una splendida mattinata di sole, è stato tagliato il nastro dello spazio dedicato al benessere, allo sport e al gioco per le nuove generazioni. «I lavori di realizzazione dell’area ludico-fitness non hanno interferito con l’attività didattica consegnando agli alunni e alla collettività un’area all’interno della quale sono state istallate attrezzature di ottima fattura, qualità e sicurezza. Siamo ancora una volta intervenuti sul plesso Fusco, ma per noi non esistono plessi di serie A e di serie B: basti pensare che quest’anno scolastico abbiamo inaugurato il plesso Viviani completamente rinnovato, che il plesso Tartaglia si appresta a divenire una struttura NZEB, che siamo intervenuti al plesso Cesare Battisti con risorse comunali e, finito l’anno scolastico, interverremo al plesso San Gennariello, dove sarà sistemato l’ingresso e dove è anche prevista una tensostruttura» ha detto Arturo Cianniello, assessore all’edilizia scolastica del Comune di Pollena Trocchia. Nel corso della inaugurazione di venerdì è proseguita la distribuzione degli opuscoli “StradAmica”, dedicati all’educazione stradale e non solo, che sarà completata nei prossimi giorni. «Siamo fieri di quest’area appena inaugurata, non solo come amministratori, ma anche e soprattutto come cittadini, per quello che essa significa in termini di benessere per la nostra comunità. Abbiamo voluto coniugare questo momento con il prosieguo della distribuzione degli opuscoli dedicati all’educazione stradale realizzati con la nostra polizia municipale, con la quale c’è una intesa perfetta, perché è importante che i nostri vigili vengano nelle scuole, che siano riconosciuti dagli alunni, che questi ultimi vedano in loro una forma di protezione e prevenzione, non solo di punizione dei comportamenti sbagliati» ha aggiunto Carmen Filosa, assessore alla polizia locale. «L’amministrazione comunale fa un gioco di squadra il cui obiettivo ultimo è migliorare la vita di tutti i nostri concittadini, iniziando proprio dai più piccoli perché essi rappresentano la nostra proiezione nel futuro, le fondamenta della nostra comunità. È a loro che va sempre e comunque un occhio di riguardo nella sistemazione del loro habitat scolastico: per questo siamo alla continua ricerca di finanziamenti che siamo bravi a cogliere perché ci facciamo trovare sempre pronti con progetti dedicati alle scuole che poi adattiamo ai bandi che di volta in volta sono pubblicati» ha detto Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia.